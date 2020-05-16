استجابة لما نشرته السومرية.. وزير الموارد المائية يوعز بمعالجة ارتفاع التراكيز الملحية بالبصرة

2020/05/16 | 16:28 - المصدر: السومرية نيوز

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أوعز وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، السبت، واستجابة لما نشرته قناة السومرية، بمعالجة مشكلة ارتفاع التراكيز الملحية وتحسن نوعية المياه في قضاء المدينة بمحافظة البصرة.

يتبع..

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