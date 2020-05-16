انطلاق عملية المسح المناطقي في بغداد إيذانا لفرض عزل المناطق الموبوءة

2020/05/16 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، السبت (16 آيار 2020)، إنطلاق عملية المسح المناطقي والتي يعتمد على نتائجها عملية عزل المناطق الموبوءة.

وقال الحلفي لـ (بغداد اليوم)، إن "العزل المناطقي يعتمد على نتائج المسوحات، وعلى إثرها يُتخذ قرار اعتماد عزل المنطقة التي تسجل حالات اصابة اكثر".

وبين، أن "القلق ينتابنا من بغداد وخاصة في جانب الرصافة"، مبينا ان "وزارة الصحة اجتمعت اليوم لمناقشة قرار العزل، وتوصلت إلى أنها لا يمكن أن تبت بقرارها إلا بعد ظهور نتائج المسوحات".

واوضح ان "إجراء المسوحات، بدأ اليوم، في مناطق الرصافة، في بغداد الجديدة، والرشاد، والزعفرانية".





وكانت وزارة الصحة والبيئة، أعنت يوم أمس الجمعة، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، في الموقف الوبائي، أن مختبراتها أجرت "فحص 2921 نموذجا في المختبرات المختصة كافة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 143494".

واشارت الى أنها "سجلت 50 إصابة في العراق"، مبينة أن الاصابات توزعت بالشكل التالي: "بغداد/ الرصافة: 7، بغداد/ الكرخ: 10، ومدينة الطب: 14، والبصرة: 13، وميسان: 1، والسليمانية: 5".

ولفتت الى أنها سجلت 16 حالة تماثل الى الشفاء، توزعت كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 13، بغداد / الكرخ: 2، مدينة الطب: 6، البصرة: 24، بابل: 4، كركوك: 5، المثنى: 5، اربيل : 2".

ونبهت على أنها سجلت "وفاتين، في بغداد/ الرصافة ".

وأضافت، أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 3193، ومجموع حالات الشفاء بلغ 2089، والراقدين الكلي 987، ومجموع الوفيات 117".

بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت (16 أيار 2020)، عن صدور حكمٍ بالسجن مدة سبع سنوات بحق المدير العام السابق للمصرف العراقي للتجارة، مُبيِّنةً أن القرار جاء على خلفية إلحاق ضررٍ عمديٍّ بالمال العام.

وأشارت الدائرة في بيان، إ

بغداد اليوم- دهوك

قررت الحكومة المحلية في محافظة دهوك، السبت (16 ايار 2020)، إلغاء حظر التجول كلياً وافتتاحه لمدة 24 ساعة في عموم المحافظة.

وقال مصدر محلي لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة المحلية في محافظة دهوك قررت الغاء حظر التجول

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل، السبت، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان، أن "الحجر المنزلي للملامسين 32"، مضيفة أن "الحالات المؤكدة الراقدة في المستشفى 9".

واشارت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انطلاق عملية المسح المناطقي في بغداد إيذانا لفرض عزل المناطق الموبوءة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انطلاق عملية المسح المناطقي في بغداد إيذانا لفرض عزل المناطق الموبوءة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).