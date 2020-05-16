2020/05/16 | 16:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، السبت، عن صدور حكم بالسجن مدة سبع سنوات بحق المدير العام السابق للمصرف العراقي للتجارة، مبينة أن القرار جاء على ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 7 سنوات لمسؤول عراقي سابق أهدر 30 مليون دولار ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 7 سنوات لمسؤول عراقي سابق أهدر 30 مليون دولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).