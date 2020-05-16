2020/05/16 | 16:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة سيكون لكل مقيم في ألمانيا الحق في أن يقرر ما إذا كان يجب تطعيمه ضد فيروس كورونا المستجد، ولن يكون هناك تطعيم إلزامي لأحد ،حسبما أعلن رئيس ديوان المستشارية الالمانية، هيلج براون.وقال في مقابلة نشرت اليوم السبت في صحف مجموعة Funke: “يجب على أي شخص لا يرغب(في التطعيم) أن يعلم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا لن تفرض التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا لن تفرض التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).