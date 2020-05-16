سلطة الطيران المدني تنفي إستئناف الرحلات الجوية

2020/05/16 | 16:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نفت سلطة الطيران المدني، السبت، إعطائها أي موافقات رسمية إلى شركات الطيران، لغرض استئناف رحلاتها المنتظمة إلى العراق.

وقالت السلطة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تبذل جهودا ومساعي كبيرة مع الجهات المعنية من أجل عودة العراقيين من دول الخليج إلى البلد بالسرعة الممكنة".

وأكدت سلطة الطيران التزامها "بالقرارات والتوجيهات التي تصدر من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن مكافحة جائحة كورونا".

وأضافت، أن "ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمت للحقيقة والمصداقية بصلة حيث تعتمد السلطة الوضوح والشفافية في آلية مخاطبتها الرسمية باعتبار ذلك أساسا في عملها وتواصلها مع السلطات والمنظمات الدولية للطيران".

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