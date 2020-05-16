التصعيد الامريكي ضد الصين.. مخاطر وحدود - ثائر سالم

2020/05/16 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ثائر_سالم القلق الامريكي من المنافس الاقتصادي الصيني، ليس جديدا.



فقد كان التطور الاقتصادي الصيني السريع، محط اهتمام ومتابعة، منذ اكثر من عقد، من قبل مراكز الدراسات الستراتيجية الامريكية، وتوجهات الحكومات المتعاقبة.



فقبل ايام فقط، اعتبر الرئيس الامريكي الصين تهديدا جديا لموقع اقتصاد الولايات المتحدة الاول عالميا.



وقال متذرعا بانتقاد سياسة سابقيه ، " لو لم اكن انا الان موجودا في هذا الموقع، لكانت الصين قد ان ......





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