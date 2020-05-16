لماذا يُفرخ تنظيم داعش وينشط من جديد ....!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي

2020/05/16 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي الجماعات التكفيرية التي تقودها التنظيمات القاعدية المُسلحة وما يُعرف بننظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام " داعش" عادت لتنشط من جديد في مختلف المُحافظات العراقية ..



حيث كانت آخر عملياتها يوم أمس في محافظة ديالى بالعراق وامتدت الى مناطق عديدة وأدت الى استشهاد العديد من العراقيين معظمهم من عناصر الحشد الشعبي ..



كما إزداد النشاط التكفيري المُسلح لتنظيم داعش حتى في سوريا ولا سيما في البادية السوري ......





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