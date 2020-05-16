الزيادي: سنقدم للكاظمي 3 مرشحين لشغل حقيبة النفط الاثنين المقبل

2020/05/16 | 16:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اكد النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، السبت، انه سيتم تقديم ثلاث مرشحين الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتولي حقيبة النفط يوم الاثنين المقبل او الثلاثاء من بين 50 شخصية مرشحة للمنصب.وقال الزيادي لـ/المعلومة/ ان “اعداد المرشحين لمنصب حقيبة وزارة النفط وصلت الى 50 شخصية بصرية حتى الان والعدد ربما قابل للزيادة”.واضاف […]

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