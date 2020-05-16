نائب يوجه طلبًا للكاظمي: خاصرة بغداد في خطر

2020/05/16 | 16:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريردعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعد مايع، القائد العام للقوات المسلحة إلى إطلاق عملية عسكرية كبرى لتأمين قضاء الطارمية.

قال الحلفي ببيان صدر في 16 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الخروق الأمنية وتصاعد العمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي تتطلب إعادة النظر بالخطط العسكرية واتباع أسلوب جديد في مطاردة العناصر الإجرامية".

أضاف الحلفي أن "خطر الإرهاب بدأ يتزايد ويقترب شيئًا فشيئًا من العاصمة بغداد خصوصًا بعدما ما حصل مؤخرًا من خروقات أمنية مؤسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة والتي راح ضحيتها عددًا من الشهداء والجرحى".

ودعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية القائد العام للقوات المسلحة إلى "إطلاق عملية عسكرية كبرى لتأمين خاصرة بغداد والتحرك سريعًا لوضع حد للعمليات الإرهابية التي تتكرر في عدد من المحافظات".

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