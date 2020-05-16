وزير الصحة: فتح مراكز جديدة لغسل الكلى

2020/05/16 | 16:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم السبت، فتح مراكز جديدة لغسل الكلى.

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