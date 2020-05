"لا يوجد مكان".. منع رئيسة وزراء نيوزيلندا من دخول مقهى شهير

2020/05/16 | 16:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من النادر أن تجد رئيس وزراء دولة يجلس في مقهى عام، لكن الأندر هو منعه من دخول المكان، إلا أن هذا ما حدث مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاكيندا أرديرن.

وكانت أرديرن قد توجهت السبت إلى مقهى شهير في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، لكنها منعت من الدخول بسبب معايير التباعد الاجتماعي المطبقة، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

وغرد شاهد على الواقعة قائلا، "يا إلهي، حاولت ياسيندا أرديرن الدخول إلى مقهى أولايف، لكنها منعت بسبب امتلائه عن آخره".

من جانبه قال كلارك غايفورد، صديق أرديرن، إنه يتحمل مسؤولية ما حدث، إذ أنه لم يقم بحجز طاولة مسبقا.

وأضاف غايفورد، "لقد كان لطيفا منهم للغاية، أن يلحقوا بنا عندما فرغ مكان لنا".

وقال متحدث باسم أرديرن، "إن الانتظار حتى يفرغ مكان بالمقهى أمر عادي خلال إجراءات مكافحة كورونا في نيوزيلندا، وقد انتظرت رئيسة الوزراء مثل الباقين".

وأكد صاحب المقهى لصحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، إنه لم يقدم أي استثناءات لأرديرن، وأنها وغايفورد قد استدارا بعدما تحدث معهما المدير، إلا أن الأخير سارع للحاق بهما بعدما فرغت طاولة.

وأضاف صاحب المقهى "لقد حصلت على إفطار رائع، وغادرت بعد نصف ساعة، لقد كانت رائعة مع جميع العاملين، وتم معاملتها مثل أي زبونة عادية".

