ثلاث دول عربية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بإصابات كورونا

2020/05/16 | 16:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بقفزة قياسية حادة ثالثة على التوالي، تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة السعودية اليوم السبت عتبة الـ50 ألفا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 2840 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأوضحت أن "إجمالي الحالات التراكمي لفيروس كورونا في المملكة بلغ 51980، من بينها 28048 حالة نشطة، منها 166 حالة حرجة".

ولفتت الى انه "بلغ إجمالي عدد حالات التعافي 23666 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 302 حالة".

وفي قطر،، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح المجموع 15 وفاة.

واشارت الوزارة الى "تعافي 242 مصابا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 3788، فضلا عن تسجيل 1547 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 30972 مصابا، بعد فحص 152704 أشخاص حتى الآن".

اما في الكويت،، فقد أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13802.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 11 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 107.

وتابعت أنها سجلت شفاء 203 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 3843.

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