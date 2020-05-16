إيران تسجل 1757 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/05/16 | 16:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور، اليوم السبت، ان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 118 الفا و392 شخصا، والوفيات 6937 خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر جهانبور في تصريحه الصحفي اليومي، انه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1757حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 118 الفا و392 حالة لغاية الان بينهم 2716 في وضع صحي حرج".واضاف، ان "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 93 الفا و147شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 35 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6937 شخصا".واوضح جهانبور ان "672 الفا و679 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بكورونا فی انحاء البلاد حتى الان".

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