البوندسليغا يتحدى كورونا.. انطلاق قمة دورتموند وشالكه

2020/05/16 | 16:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةانطلقت قبل قليل منافسات الدوري الالماني لكرة القدم في زمن "كورونا" بقمة دورتموند وشالكه وهي واحدة من 5 مواجهات تقام في نفس التوقيت ضمن الجولة 26 من البوندسليغا.ويحتل دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 51 نقطة، فيما يتواجد شالكه في المركز السادس برصيد 37 نقطة.وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين على ملعب فيلتينس أرينا، قد انتهت بالتعادل السلبي.ومباراة ديربي الرور هي واحدة من 5 مواجهات تقام في نفس التوقيت ضمن الجولة 26 من البوندسليغا.ويعتبر الدوري الألماني الوحيد وسط الدوريات الخمسة الكبرى الذي عاد مجددًا منذ التوقف في آذار الماضي بسبب الوباء العالمي.وتحظى المباراة بنسبة مشاهدة قياسية في مختلف ارجاء العالم في ظل ترقب جماهيري لعودة الحدث الكروي الى سابق عهده وتحدي فيروس كورونا .

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