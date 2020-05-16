تدمير وكرين لداعش بداخلهما مواداً متفجرة شرقي ديالى

2020/05/16 | 16:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن تدمير وكرين اثنين بداخلهما مواداً متفجرة جنوبي بهرز شرقي محافظة ديالى.وقالت الخلية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "فرقة المشاة الخامسة ضمن قيادة عمليات ديالى نفذت عملية عسكرية جنوبي بهرز، وبإسناد من طيران الجيش وقوات أخرى، لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية وتدمير قدراتهم وتعزيز الأمن والاستقرار في جنوبي بهرز وتفتيش القرى خليل الحسناوي والبيجات وتل اسمر وام الكطن وعدة قرى اخرى".وأضافت انه "نتج عنها تدمير وكرين لعناصر داعش بداخلهما عبوات معدة للتفجير على شكل جليكان 20 لتر، وثلاث قنابر هاون 60 ملم قديمة، وثلاثة مقذوفات 155 ملم"، مؤكدة انه "تم تدميرها من قبل مفرزة الجهد الهندسي".

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