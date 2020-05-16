2020/05/16 | 16:53 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / متابعة… ارتفع معدل التضخم في السودان إلى نحو 99% في شهر أبريل، مقابل 82% في الشهر السابق، بسبب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء.
وقالت هذه الهيئة السودانية، يوم السبت، إن “معدل التغيير السنوي (التضخم) سجل في أبريل 98,81% مقارنة بـ81,64% في مارس بارتفاع قدره 17,17%.
وعزا ارتفاع معدل التضخم […]
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وقالت هذه الهيئة السودانية، يوم السبت، إن “معدل التغيير السنوي (التضخم) سجل في أبريل 98,81% مقارنة بـ81,64% في مارس بارتفاع قدره 17,17%.
وعزا ارتفاع معدل التضخم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معدل التضخم في السودان يقفز إلى 99%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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