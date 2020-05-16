رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي

2020/05/16 | 16:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خلال زيارته مقر الهيئة ظهر اليوم.

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