خلية الاعلام الأمني تعلن نتائج عملية تفتيش في ديالى

2020/05/16 | 16:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالي اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، نتائج عملية تفتيش انطلقت صباح اليوم في محافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”فرقة المشاة الخامسة ضمن قيادة عمليات ديالى، نفذت عملية عسكرية جنوبي بهرز ، وبإسناد مباشر من قبل طيران الجيش والمدفعية وامرية الهندسة وطبابة الفرقة والاتصالات وقوة من شرطة ديالى […]

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