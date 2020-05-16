“البوندسليغا” يعود.. و10 قوانين صارمة جديدة

2020/05/16 | 16:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تعود الحياة السبت إلى ملاعب كرة القدم تدريجيا، مع استئناف الدوري الألماني للمباريات، بعد أشهر من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وبهذه العودة يصبح الدوري الألماني أول دوري أوروبي يتخذ قرارا باستئناف المنافسات، في ظل ترقب من الدوريات الأخرى الكبرى، كالدوري الإنجليزي، والدوري الإيطالي، والدوري الإسباني، والدوري البرتغالي، في حين كانت […]

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