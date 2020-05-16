الغانمي يؤكد أهمية مراعاة حقوق الإنسان بالتعامل مع الموقوفين والإسراع بحسم القضايا

2020/05/16 | 16:56 - المصدر: السومرية نيوز

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الغانمي يؤكد أهمية مراعاة حقوق الإنسان في التعامل مع الموقوفين والإسراع بحسم القضايا

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