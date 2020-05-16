2020/05/16 | 17:10 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي: المؤسسة الامنية يجب ان تكون بعيدة عن السياسة وتجاذباتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 17:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي: المؤسسة الامنية يجب ان تكون بعيدة عن السياسة وتجاذباتها) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي: المؤسسة الامنية يجب ان تكون بعيدة عن السياسة وتجاذباتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).