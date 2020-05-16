موقع امريكي : يجب مقاضاة امريكا على جرائمها المرتكبة في العراق

2020/05/16 | 17:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … بين موقع ( ذي دوران) الامريكي عدد من الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في العراق ، مشدد على ضرورة محاسبة واشنطن .وذكر تقرير للموقع الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وطبقا لقانون محكمة نورنبيرغ التي انشأتها الولايات المتحدة وحلفائها في عام 1946 فان الغزو الذي قامت به الولايات المتحدة للعراق عام […]

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