الشيخ الأمين بذكرى يوم المقابر الجماعية: البعث الصدامي تجاوز كل الاعراف السماوية

2020/05/16 | 17:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، ان جريمة البعث الصدامي بإعدام المناهضين للحكم من ابشع الجرائم التي ارتكبها بحق العراقيين وعلى مدى ثلاث عقود.واكد سماحته في ذكرى يوم المقابر الجماعية بتغريدة له على “تويتر” مانصه ان ” من أبشع الجرائم التي ارتكبها البعث الصدامي، […]

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