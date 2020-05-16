الكاظمي يؤكد رغبة العراق في تعزيز استقرار أسواق الطاقة

2020/05/16 | 17:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رغبة العراق في تعزيز الاستقرار بأسواق الطاقة الدولية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى (مساء أمس الجمعة) اتصالا هاتفيا من المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، قدّم خلاله التهنئة للكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة"، مؤكدا "استعداد الوكالة الدولية للطاقة لتقديم المشورة والدعم للعراق في معالجة أزمة أسعار النفط".

من جهته قدّم الكاظمي شكره، لبيرول، معربا عن رغبة العراق في تعزيز استقرار أسواق الطاقة دوليا، ولعب دور في تعافيها بعد الإنتهاء من أزمة جائحة كورونا.

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