2020/05/16 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة المخدرات النجف تلقي القبض على تاجر وتاجرة مخدرات وتضبط بحيازتهما ٥٦٠٠ حبة مخدرة وكرستال وادوات تعاطي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 17:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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