املؤوا فراغ لينين* - رشيد غويلب

2020/05/16 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب بقلم: ميمو بوركارو**ترجمة: رشيد غويلبتطور اليسار الخفي من الصعب إنكار أن معظم الاستراتيجيات المناهضة للرأسمالية في القرن العشرين تقريبا كانت تتميز بتطورية Evolutionist قوية خفية.



بغض النظر عما إذا كانت مرتبطة بسلطة الطبقة العاملة المضادة، أو الديمقراطية الجذرية (التشاركية في ما بعد) او الاقتصاد الاجتماعي - فهي تفترض، بطريقتها الخاصة رأسمالية ماثلة للموت، موت بسبب سم الازمة التار ......





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