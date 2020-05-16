ثلاث دروس من سورة الحج - عباس علي العلي

2020/05/16 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لكل سورة من سور القرآن الكريم مع تنوعها وأشتراكها في الكثير من الأحكام وتكرار في الدعوة والحض والتذكير والتنبيه، لكن هناك مفردات مهمة في غاية الضرورة أن لا يتركها تمر دون توقف أو تمحيص في دلالاتها وأهدافها، خاصة تلك الصور المنفردة فيها، هذا لا يعني أنها منقطعة لوحدها في هذه السورة دون غيرها ولكنها بمناسبة وجودها مع سياق مجريات السورة تعتبر مميزة بماهيتها، لذا ألتقطنا هذه الصور لنبين فيها بعض الذي ......





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