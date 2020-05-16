الخزعلي: البعث الصدامي تجاوز كل الأعراف السماوية

2020/05/16 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتحدث رئيس حركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم السبت، عن جرائم البعث الصدامي التي ارتكبها على مدى ثلاثة عقود من حكم العراق.وغرد النجيفي على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا انه "من أبشع الجرائم التي ارتكبها البعث الصدامي، على مدى ثلاثة عقود بحق العراقيين، هي إعدام المناهضين للحُكم، ودفن المعارضين بمقابر جماعية هم وعوائلهم، وهذه الفعلة الشنيعة".وأضاف "قد أثبتت للعالم أجمع، بأن هذا النظام الفاسد، قد تجاوز كل الأعراف السماوية، حينما أعدم حتى الطفل الرضيع وهو حي".​من أبشع الجرائم التي ارتكبها البعث الصدامي، على مدى ثلاثة عقود بحق العراقيين، هي إعدام المناهضين للحُكم، ودفن المعارضين بمقابر جماعية هم وعوائلهم، وهذه الفعلة الشنيعة قد أثبتت للعالم أجمع، بأن هذا النظام الفاسد، قد تجاوز كل الأعراف السماوية، حينما أعدم حتى الطفل الرضيع وهو حي.— قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) May 16, 2020​​​

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