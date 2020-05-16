الصحة العالمية تطالب العراق بتشديد الإجراءات الوقائية مع العائدين من الخارج

2020/05/16 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل، اليوم السبت، أن اجهزة تنفس جديدة ستصل قريباً إلى البلاد، ضمن مساعي المنظمة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد.وقال اسماعيل في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية "واع"، إنه "يجب التشديد على القادمين من الخارج وعزلهم لمدة 14 يوماً".واضاف أن "هنالك اجهزة تنفس جديدة ستصل قريباً إلى العراق".واعتبر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، امس الجمعة، أن العزل المناطقي الحل الوحيد لمواجهة كورونا، مؤكداً ضرورة محاصرة الفيروس في المرحلة المقبلة.

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