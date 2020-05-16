رابطة الدوري الإسباني تتحمل تكاليف سفر الفرق الصغيرة

2020/05/16 | 17:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعربت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن رغبتها في مساعدة الأندية مالياً لكي يتمكنوا استئجار طائرات للتوجه إلى ملاعب إقامة المباريات عندما يستأنف الموسم في إسبانيا.وذكرت صحيفة “ماركا”، أن “خافيير تيباس رئيس الرابطة، عقد اجتماعا عبر الفيديو مع أندية الدرجة الأولى أمس الجمعة وأبدى رغبته في أن تتوجه الأندية إلى المباريات بطريقة […]

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