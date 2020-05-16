شرطة النجف تلقي القبض على تاجر وتاجرة مخدرات بحوزتهما 5600 حبة

2020/05/16 | 17:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف اعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم السبت، القاء القبض على تاجر وتاجرة مخدرات ضبط بحيازتهما ٥٦٠٠ حبة مخدرة بالجرم المشهود في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقت”العهد نيوز”نسخة منه، انه”بعد توفر معلومات من خلال المصادر عن وجود تاجر مخدرات دخل إلى المحافظة قادما من احدى المحافظات الاخرى وبحيازته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة […]

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