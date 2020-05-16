ضبط كدسين للعتاد والمتفجرات بعملية دهم وتفتيش غرب الانبار

2020/05/16 | 17:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..أفاد مصدر أمني في الاستخبارات العسكرية السبت، بان القوات الامنية تمكنت من العثور على كدسين للعتاد والمتفجرات بعملية امنية استباقية غرب الانبار.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة 27 والفوج الثاني لواء المشاة الثامن شرعت بحملة امنية […]

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