2020/05/16 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم السبت عن تسجيل 468 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستج...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بريطانيا.. ارتفاع في الوفيات الجديدة بكورونا والإصابات تتجاوز الـ240 ألفا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بريطانيا.. ارتفاع في الوفيات الجديدة بكورونا والإصابات تتجاوز الـ240 ألفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).