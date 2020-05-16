وزارة الخارجية: تسيير رحلة برية لاعادة عراقيين عالقين في الاردن

2020/05/16 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، تسيير رحلة برية لاعادة عراقيين عالقين في الاردن.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”سفارة جمهورية العراق وبالتعاون مع السلطات الأردنية المختصة تُسيّر رحلة برية استثنائية لعراقيين بسياراتهم الخاصة كانوا عالقين بسبب إجراءات الحظر والإغلاق الوقائي”.واضاف: “الكادر الدبلوماسي من سفارتنا […]

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