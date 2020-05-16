الجيش العراقي يطلق حملة لملاحقة

2020/05/16 | 17:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش العراقي إطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر جماعة داعش الوهابية في محافظة ديالى شرقي البلاد....

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