وزير الداخلي يدعو لمراعاة حقوق الموقوفين ويطلق تحذيراً

2020/05/16 | 17:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم السبت، إلى مراعاة حقوق الإنسان في التعامل مع الموقوفين، محذرا في الوقت نفسه من التراخي والتماهل في أداء الواجب.

وقال الغانمي خلال زيارته الى محافظة صلاح الدين، إن "صلاح الدين من المحافظات التي عانت من ويلات الإرهاب ، إلا أنها صمدت وانتصرت بجهود القوات الأمنية والعسكرية بتشكيلاتها كافة وجهود أبنائها وأهاليها ويجب الاستفادة من دروس وعبر الماضي وتوظيفها لتعزيز استقرار أمن المحافظة".

وأضاف، أن "القيادة والسيطرة مهمة جدا في هذه المرحلة ، والعودة الى السياقات الأصولية في العمل تضمن النجاح"، محذرا من التراخي والتماهل في أداء الواجب".

وأوضح الغانمي، أن "المؤسسة الأمنية هي مؤسسة تنفيذية مهنية بعيدة عن الامور السياسية وتجاذباتها".

وشدد وزير الداخلية على "أهمية مراعاة معايير حقوق الإنسان في التعامل مع الموقوفين والإسراع بحسم القضايا قدر تعلق الأمر بعمل وزارة الداخلية".

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