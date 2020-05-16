النجف تطيح بتاجرين اثنين وبحوزتهما آلاف الحبوب المخدرة

2020/05/16 | 17:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، يوم السبت، إلقاء القبض على تاجر وتاجرة مخدرات وضبط آلاف الحبات المخدرة بحوزتهما.

وذكر بيان لإعلام الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد توفر معلومات من خلال المصادر عن وجود تاجر مخدرات دخل إلى المحافظة قادما من احدى المحافظات الاخرى وبحيازته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة ومادة الكرستال تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة النجف ومدير مكافحة المخدرات ومجموعة من الضباط والمنتسبين من قسم مكافحة المخدرات".

وأوضح البيان أنه "بعد كمين محكم تم القبض على التاجر ومعة امرأة كانت تساعده في تجارت المخدرات وضبط بحيازتهما ٥٦٠٠ حبة مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة الأنواع وكمية من مادة الكرستال المخدرة وادوات تعاطي، حيث تم القبض عليهما بالجرم المشهود".

وأضاف البيان أنه "تم عرض المتهمين على قاضي التحقيق وتم توقيفهما وفق الماده ٢٨ من قانون مكافحة المخدرات لينالا جزائهم العادل".

من جانبه وصف قائد شرطة النجف العملية بالمهمة في ملاحقة متاجري آفة المخدرات واصفا الضباط والمنتسبين بالابطال كما أمر بتكريم فريق العمل.

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