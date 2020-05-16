رئاسة البرلمان تدعو لحل جميع التقاطعات وتجاوز الاشكالات لاصلاح المنظومة الرياضية

2020/05/16 | 17:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، السبت، الى انهاء التقاطعات وتجاوز المشكلات القائمة بين جميع الجهات و المؤسسات والشخصيات الرياضية والشبابية، مؤكدا ان مجلس النواب عاكف على انضاج عدد من التشريعات بمشاركة القطاعات والشخصيات والمعنيين في الشان الرياضي.وقال الكعبي، في بيان تلقته /المعلومة/ على هامش استقباله وفدا من رابطة […]

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