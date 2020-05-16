الكعبي يدعو لحل جميع التقاطعات لإصلاح المنظومة الرياضية

2020/05/16 | 17:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، لحل جميع التقاطعات لإصلاح المنظومة الرياضية.

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