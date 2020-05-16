مادة تحمي من فيروس كورونا لمدة 90 يوما

2020/05/16 | 17:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت دراسة عن وجود مادة مضادة للجراثيم ترش على كل الأسطح، وتحمي من فيروس كورونا المستجد لمدة قد تصل إلى 90 يوما.وبحسب الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة أريزونا الأمريكية، تراجعت نسبة الفيروسات بنسبة 90% في غضون 10 دقائق وبنسبة 99.9 % بعد ساعتين من رش المادة.وأوضح تشارلز جيربا عالم […]

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