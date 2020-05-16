17 إصابة جديدة على الأقل بكورونا في جانب الكرخ

2020/05/16 | 17:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت دائرة صحة بغداد / الكرخ، يوم السبت، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لمصدر طبي.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "دائرة الكرخ سجلت اليوم 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الاصابات ضمن المنطقة الجغرافية للدائرة الى 350 حالة بينها 136 حالة شفاء و9 وفيات".

وأشار إلى أن العدد قابل للزيادة في الساعات القليلة المقبلة.

وقال وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، السبت، إنه سيتم قريبا المباشرة بإجراءات العزل المناطقي في 6 مناطق، 5 منها في بغداد.

وأبلغت خلية الأزمة الحكومية وكالة شفق نيوز ، أن المناطق المشمولة هي (مناطق في مدينة الصدر، البلديات، الزعفرانية، الشعلة، الطوبچي، وبعض المناطق في البصرة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية امس الجمعة تسجيل حالتي وفاة و٥٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

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