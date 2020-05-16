الكاظمي يجتمع بالحشد.. فصائل إيران وقوات السيستاني في غرفة واحدة

2020/05/16 | 17:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، اليوم السبت، مقر هيئة #الحشد_الشعبي، في ظل تصاعد الخلافات داخل المؤسسة الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لطهران.وأظهرت صور نشرتها الهيئة عبر “تويتر”، الكاظمي وإلى جانبه رئيس الهيئة #فالح_الفياض، فيما لم…

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