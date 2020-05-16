تفاصيل الحكم على حمدية الجاف بتهمة إهدار 30 مليون دولار

2020/05/16 | 17:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، صدور حكم غيابي بالسجن مدة سبع سنوات بحق المدير العام السابق حمدية الجاف للمصرف العراقي للتجارة، مُبيِّنةً أن القرار جاء على خلفية إلحاق ضررٍ عمديٍّ بالمال العام.وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان لها أطلعت عليه “يس عراق”: ان “محكمة جنايات الرصافة أصدرت الحكم على المدانة […]

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