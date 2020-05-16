الحكيم يعلن استعداد تياره لأداء أي مهمة لمساندة القوات الامنية

2020/05/16 | 17:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم السبت، لدعم القوات الامنية في عملياتها ضد عناصر داعش الارهابية.وقال الحكيم في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الاجرامية ونشاط العناصر الارهابية في الآونة الاخيرة في محافظات ديالى وصلاح الدين والانبار وكركوك وتزامنها مع انطلاق مشوار الحكومة الجديدة، فإننا نعلن وقوف تيار الحكمة الوطني بكل قياداته وفعالياته سندا قويا خلف قواتنا الامنية".وأضاف "نبدي الاستعداد التام لأداء اي مهمة تتناسب والدور السياسي والمدني والشعبي والاجتماعي إذا ما طُلب من التيار ذلك"، معلنا عن دعمه "لخطوات الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة".وتابع الحكيم "نحث جميع الفعاليات الدينية والسياسية والاكاديمية والمجتمعية والاعلامية على الوقوف خلف قواتنا الامنية والعسكرية بمختلف صنوفها للحفاظ على المنجز الامني المتحقق ودرء خطر الارهاب عن ربوع وطننا الحبيب".

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