درجال يدعو اللاعبين الدوليين الى تأسيس رابطة تساهم بتغيير الواقع الرياضي

2020/05/16 | 17:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، اليوم السبت ، اللاعبين الدوليين على تاسيس رابطة متكاملة تضم جميع اللاعبين والمدربين من مختلف الاجيال ويكون لها دورها المؤثر الذي يوازي ثقلهم في الشارع الرياضي ، مشيرا الى ان الواقع الذي تعيشه الكرة العراقية لا يحتمل الانتظار اكثر وان التغيير بات ضرورة ملحة اكثر من أي وقت مضى. وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، انه"استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في مكتبه اليوم السبت ، وفداً من اللاعبين الدوليين السابقين لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة تسنمه المنصب".. واضاف "وحث الوزير درجال اللاعبين الدوليين على تاسيس رابطة متكاملة تضم جميع اللاعبين والمدربين من مختلف الاجيال ويكون لها دورها المؤثر الذي يوازي ثقلهم في الشارع الرياضي ". واشار درجال الى ان "الواقع الذي تعيشه الكرة العراقية لا يحتمل الانتظار اكثر وان التغيير بات ضرورة ملحة اكثر من أي وقت مضى وهذا التغيير لايحصل الا من جراء تمثيل حقيقي للاعبين السابقين والمدربين والحكام في الانتخابات المقبلة وعبر تغيير النظام الاساسي للاتحاد".ونوه درجال ان "من بين ابرز المشاكل التي نواجهها وتؤدي بالضرورة الى ضياع الهوية هو الجمع بين منصبين وعندها يحدث التضارب في المصالح اجلا ام عاجلا ويوقف امكانية منح الفرصة للاخرين وهذا ما يجب علينا تبنيه والعمل به بلا تردد". واوضح ان "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة العمل على صياغة القوانين وتنظيم العمل الرياضي بصورة تامة لذلك اجد ان تواجدكم ضرورة ملحة في الهيئات العامة من اجل المشاركة ولكي يكون صوتكم حاضرا ومؤثرا للتغيير نحو الافضل".

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