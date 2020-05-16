بالصور،،الدفاع تنشر قوائم “جرحى الحرب وذوي المفقودين” وتدعوهم لإكمال معاملات التقاعد

2020/05/16 | 18:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، جرحى الحرب من منتسبي الجيش السابق، الى إكمال معاملات إحالتهم على التقاعد، وفق قوائم نشرت على موقعها.وقالت الوزارة في بيان أطلعت عليها “يس عراق”، “تدعو وزارة الدفاع ذوي المفقودين وجرحى الحرب من منتسبي الجيش السابق المشمولين باوامر الاحالة على التقاعد”.واضاف البيان المعزز بقوائم، ان […]

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