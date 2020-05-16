إيطاليا.. تطور لافت في لومبارديا مركز تفشي فيروس كورونا

2020/05/16 | 18:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن حاكم إقليم لومبارديا الإيطالية، أتليتيو فونتانا، أن المنطقة ستبدأ اليوم السبت، عملية إعادة فتح المتاجر والحانات والمطاعم، في إطار تخفيف قيود المفروضة بسبب تفشي كورونا.وقال خلال مؤتمر صحفي: “سنعتمد إجراءات تضمن إعادة فتح المطاعم والحانات ومصففي الشعر وأنشطة أخرى في لومبارديا وبقية إيطاليا بأمان”، مضيفا: “سيتعين على الجميع القيام بذلك باستخدام […]

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