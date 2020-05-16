2020/05/16 | 18:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..طالب محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم السبت، وزارة المالية بإطلاق التخصيصات المالية لإنشاء مشاريع جديدة في المحافظة “.وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “كربلاء تميزت عن باقي المحافظات بتحقيق الخطة المطلوبة منها بالمشاريع بواقع ١٠٠ بالمئة “.وأشار الى إن ” التأخير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء يطالب المالية بإطلاق التخصيصات المالية لمشاريع جديدة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء يطالب المالية بإطلاق التخصيصات المالية لمشاريع جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).