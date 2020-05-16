عضو بالأمن النيابية: داعش وراء حرائق حقول الحنطة في 3 محافظات عراقية

2020/05/16 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال عضو لجنة الأمن النيابية، عبد الخالق العزاوي، السبت (16 آيار 2020)، ان مسلحي تنظيم داعش يقفون وراء 99% من الحرائق التي تطال حقول الحنطة.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "99% من حرائق الحنطة في المحافظات التي تشهد نشاط لخلايا تنظيم داعش بشكل واضح وخاصة ديالى وصلاح الدين وكركوك، تقف وراها خلايا التنظيم الذي اعلن عبر مواقعه تبني بعضها في الايام الماضية خاصة في ديالى".

واضاف العزاوي، ان "وتيرة حرائق الحنطة في تصاعد مستمر، والاهالي وفرق الاطفاء قللت الخسائر بنسب عالية من خلال انقاذ الالاف الدونمات كانت النيران في طريقها لالتهامها"، لافتا الى ان "حرائق الحنطة هي رسالة داعشية لمعاقبة المناطق الرافضة لأفكاره وإيواء عناصره".

وأشار العزاوي إلى أن "حرائق الحنطة لن تتوقف إلا من خلال تعقب خلايا داعش النائمة التي تقوم بإحراقها من خلال عمليات نوعية في ضرب أوكارها المعروفة، سواء في حمرين أو زور شيخ بابا، أو الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين ومناطق أخرى".

وشهدت ديالى خلال الأيام الماضية سلسلة حرائق كبيرة، التهمت مئات الدونمات خاصة في بلدروز وقره تبه والعظيم واطراف خانقين، بعضها وثقت قيام مسلحي داعش بعمليات الحرق من خلال كاميرات المراقبة.

بغداد اليوم-بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (16 أيار 2020)، هيأة الحشد الشعبي والتقى رئيس الهيأة، فالح الفياض.





وقال مصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى زيارة لمقر هيأة الحشد الشعبي ف

بغداد اليوم- خاص

دعا النائب عن تحالف سائرون، علي اللامي، السبت (16 أيار 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفتح ملف الهيئات المستقلة، واختيار شخصيات كفوءة ونزيهة لشغل المناصب فيها.

وقال اللامي لـ(بغداد اليوم)، إن "ملف الهيئات المستقلة بات م

بغداد اليوم-اربيل

كشف عضو برلمان اقليم كردستان، عثمان كريم، السبت، عن ما وصفها بالبوادر الإيجابية من بغداد، بخصوص تفعيل اتفاق الحكومة الاتحادية السابق مع الإقليم، والذي ينص على تسليم 250 ألف برميل من النفط مقابل إرسال الحكومة الاتحادية لرواتب المو

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