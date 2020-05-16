2020/05/16 | 18:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تعرض محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم السبت، الى وعكة صحية خلال افتتاحه جسر الشهيد كنعان في منطقة التنومة جنوبي المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو،،محافظ البصرة يتعرض لـ”وعكة صحية نتيجة الإرهاق” خلال افتتاح جسر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو،،محافظ البصرة يتعرض لـ”وعكة صحية نتيجة الإرهاق” خلال افتتاح جسر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).